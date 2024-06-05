Нашу продукцию ждут в Индии и Китае: в РПКА заявили о развитии экспорта российской косметики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Ossinger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В условиях санкционного давления Россия активно продает свои товары за рубеж.

Косметика российских производителей сейчас активно экспортируется в Индию и Китай. Об этом заявила председатель оргкомитета парфюмерно-косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова.

«Мы два с половиной года живем под санкционным давлением, но уже не думаем о тех сложностях, мы скорее смотрим на нашу отрасль парфюмерно-косметическую, на те возможности, которые у нас возникли», — сказала она «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам эксперта, за нынешний год наши производственные мощности выросли на 16%. Кроме того, появилось около 200 новых предприятий в этой индустрии. На данный момент в стране насчитывается более 700 производств, которые занимаются выпуском парфюмерно-косметической продукцией.

Анна Дычева-Смирнова отметила, что 70% граждан России положительно относятся к отечественной косметике, а 50% делают осознанный выбор в сторону нашей продукции.

«Нашу косметику с удовольствием ждут и в Китае, и в странах ближнего зарубежья. У нас активно идет экспорт на Ближний Восток, активно развивается экспорт в Индию, в Китай. Для нас самое главное, чтобы косметика с полок магазинов попадала к нашим дорогим женщинам в косметички», — добавила член правления РПКА.

Эксперт подчеркнула, что российская косметика доступна любому человеку, какой бы доход у него не был. Более того, наша продукция может легко конкурировать с западными брендами.

Помимо этого, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин рассказал, что доля российской косметики в общей корзине потребления выросла на 4%.

Среди стран, куда мы экспортируем нашу продукцию, можно выделить, прежде всего, Казахстан, Беларусь и Узбекистан. Наиболее популярными товарами для экспорта замминистра назвал шампуни, туалетное мыло, дезодоранты, а также средства для ухода за волосами.

Ранее 5-tv.ru писал о проверке ряда продуктов, анонсированную на ПМЭФ.