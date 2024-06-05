«В этом году оформим»: Решетников рассказал о законопроекте МСП+

Решетников: законопроект МСП+ могут принять уже в этом году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Поддержка малого и среднего бизнеса в России готова выйти на новый уровень. На данный момент идут споры о критериях для компаний-участников.

Законопроект МСП+ о поддержке малого и среднего предпринимательства могут принять уже в 2024 году. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал на пленарной дискуссии «Продвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На данный момент законопроект находится в правительстве, затем отправится в Государственную думу, где его уже ждут и, вероятно, поддержат.

«Нам предстоит еще подискутировать и поспорить по критериям, потому что они не автоматические. Я думаю, в этом году мы всю эту систему оформим», — резюмировал Максим Решетников.

Он отметил, что уже тысяча компаний могут рассчитывать на помощь, так как с легкостью преодолели порог критериев. По словам Решетникова, имеется задача увеличить эту цифру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ПМЭФ-2024 собрал рекордное количество участников.