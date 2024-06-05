«Это настоящий трудовой подвиг»: в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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На новую модель машины возлагают большие надежды. В чем ее преимущества?

Новая Lada Iskra, представленная в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), должна полностью удовлетворить спрос взыскательной отечественной аудитории. Об этом на полях ПМЭФ-2024 рассказал президент компании АвтоВАЗ, Максим Соколов.

В студии «Известий» медиаменеджер прояснил, что новая модель Lada, согласно прогнозам аналитиков, должна занять достойное место в продуктовой линейке отечественных транспортных средств. По словам Соколова, планируется, что Iskra составит достойную конкуренцию уже зарекомендовавшим себя моделям Vesta и Granta.

Отвечая на вопрос о предпосылках к созданию новой модели машины, Соколов подчеркнул — появление Iskra, в первую очередь, продиктовано высоким спросом на бюджетные, но оснащенные по последнему слову техники авто. Новая Lada способна совместить в себе высокую технологичность, удобство использования и ценовую доступность.

«На такие авто существует определенная потребность, определенный спрос. Наши маркетологи активно изучают этот спрос в нише. Важно, чтобы эта ниша была занята не только в размерной, с точки зрения тактико-технических данных, но и в ценовой категории между миллионом и 1,2 миллионами рублей за один автомобиль», — подчеркнул Соколов.

Отдельно президент АвтоВАЗа подчеркнул — чтобы максимально нивелировать разницу в стоимости трех моделей Lada, компания разработала новое транспортное средство. Сотрудники предприятия проявили высший уровень мастерства, чтобы представить на суд общественности новый, удобный образец.

«То, что машина была разработана в такие короткие сроки — это настоящий трудовой подвиг. Хотя ее корни уходят в глобальную платформу CMFB, но сегодня это полностью локализованная платформа, полностью принадлежащая бренду «АвтоВАЗ», — резюмировал он.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла презентация новой модели Lada Iskra.