Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии
Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города / moscowcourts
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Анна Бажутова признана виновной в распространении фейков о ВС РФ.
Стримера Анну Бажутову, более известную в Сети как YokoBovich, приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии в одном из своих стримов. Об этом сообщает в пресс-службе столичных судов.
«В ходе публичной видеотрансляции неограниченному кругу лиц посредством видеостримингового сервиса „Твич“, под псевдонимом YokoBovich, действовала по мотиву политической ненависти и вражды», — говорится в публикации.
Отмечается, что Бажутова сознательно дискредитировала государственную власть и армию. Она признана виновной в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).
Данный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве задержан один участник банды Басаева за нападение на Буденновск.