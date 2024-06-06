РФПИ и BioCubaFarma договорились о партнерстве для производства лекарств в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Christian Charisius

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Препараты, разработанные кубинской компанией, показали высокую эффективность против рака.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и консорциум с участием государственного фармацевтического холдинга Кубы BioCubaFarma, а также российских фармпроизводителей договорились о партнерстве для производства в РФ портфеля инновационных лекарств против онкологических и возрастозависимых заболеваний. Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2024.

«Компания BioCubaFarma стала первым партнером РФПИ из Республики Куба. Объединение наших усилий и экспертизы позволит разрабатывать и выводить на рынок инновационные препараты против наиболее сложных видов заболеваний, вызванных, в том числе, возрастными изменениями», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также подчеркнул, что для РФПИ сфера здравоохранения является приоритетной. Привлечение лучших мировых производителей фармацевтических препаратов на российский рынок поможет создать собственную производственную базу.

«Инвестиции в биофармацевтику, создание препаратов против возрастных заболеваний, онкологии в длительной перспективе позволят оказывать помощь большему числу пациентов со столь серьезными заболеваниями и значимо расширят возможности российской медицины», — подытожил гендиректор.

На первоначальном этапе объем инвестиций составит до одного миллиарда рублей. В дальнейшем рассматривается возможность увеличения суммы до десяти миллиардов рублей.

Препараты, разработанные кубинской компанией, показали высокую эффективность против рака, неврологических и инфекционных заболеваний. BioCubaFarma имеет соглашения на разработку инновационной продукции с ведущими российскими научными институтами, в том числе, РАН.

На территории России холдинг зарегистрировал несколько компаний-разработчиков препаратов для лечения болезни Паркинсона и онкологических заболеваний.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве.