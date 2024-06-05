«Относительные цены»: Решетников рассказал об успехе экономики России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Экономическая политика РФ отлично сработала на рост ВВП.

Российская экономика стала четвертой в мире из-за относительных цен и удачной политики ВВП. Об этом министр экономического развития РФ Максим Решетников эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Министр ведомства объяснил, что два вышеупомянутых фактора и были ключом к успеху.

«Слушайте, ну это два момента. Первое: есть экономическая политика, которая действительно сработала на рост ВВП. Это политика Банка России, правительства Российской Федерации под руководством президента. И второй момент есть. Второй важный момент — это относительные цены.

Все-таки та политика по сдерживанию инфляции, по развитию собственного предложения, она, в конечном итоге, и привела, ну, скажем так, к относительно меньшему росту цен в Российской Федерации, нежели в других экономиках, и это позволило нам стать четвертыми», — объяснил Максим Решетников.

Он также уверил, что это не является поводом для успокоения. По словам Решетникова, России необходимо постоянно трудиться, чтобы не лишиться достигнутых результатов. Он добавил, что экономика Индонезии набирает обороты и наступает РФ на пятки.

«Но к этому надо относиться как: это не должно успокаивать. Надо развиваться, потому что вопрос не только в развитии наших ближайших конкурентов — Японии и Германии. Да. У нас там за спиной еще Индонезия, которая активно развивается, с которой нам предстоит в ближайшие годы соперничать, если мы хотим оставаться на этом четвертом месте», — отметил Решетников.

Для сохранения четвертого места или высшей строчки России нужно и дальше успешно выполнять национальные проекты и следовать поручениям президента.

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