«Положительная динамика»: на ПМЭФ заявили об укреплении отношений РФ и Бразилии

Посол Соарес: контакты Бразилии и РФ в сфере экономики будут только укрепляться

Фото, видео: www.globallookpress.com / Myke Sena; 5-tv.ru

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Бразильский дипломат назвал Москву важным партнером.

Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться. Об этом заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес на Петербургском международном экономическом форуме. Он назвал Москву важным партнером для Бразилии.

«Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать», — сказал он в ходе сессии «Россия — Бразилия» на ПМЭФ-2024.

Родриго де Лима Баэна Соарес подчеркнул, что Москва — пятый экономический партнер его страны. Также Россия поставляет удобрения в огромных объемах и помогает поддерживать агробизнес в Бразилии.

Посол вместе с тем отметил, что бразильцам следует больше работать, чтобы использовать все возможности российского рынка.

«Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий», — заявил Соарес.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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