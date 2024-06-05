Первый пассажирский теплоход для Арктики спустили на воду в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Судно названо в честь писателя Виктора Астафьева.

В Петербурге сегодня спустили на воду первый пассажирский теплоход для круизов по Арктике. Флагманское судно будет ходить по Енисею в Красноярском крае. И это уникальный проект не только для Сибири, но и для всей России.

Его создание под давлением западных санкций стало своеобразным вызовом. Но с ним успешно справились. Комфортабельный теплоход полностью укомплектован нашим оборудованием.

Назвали его в честь Виктора Астафьева. А «крестной мамой» судна стала внучка писателя. На торжественной церемонии ей доверили ответственную миссию.

Теплоход «Виктор Астафьев» — это детище Средне-Невского судостроительного завода. Рассчитано на 245 пассажиров. Большое внимание уделили комфорту путешествующих всей семьей.

Есть как двухместные, так и просторные четырехместные каюты разного класса. На борту есть лифт, бары, ресторан и удобная палуба, откуда можно любоваться северными красотами.

Как ожидается, «Виктор Астафьев» отправится в первые круизы уже в следующем году.