Как проходит первый день ПМЭФ: главные темы и соглашения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

На форуме в этом году представители 136 государств, в том числе недружественных.

В этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представлено как никогда много технических новинок, опережающих свое время. Роботы-помощники с мимикой, которую едва можно отличить от человеческой, модели высокоскоростных поездов и прорывные решения в сфере цифровой безопасности. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий уже заглянул в будущее.

«За нами, как за углем, не заржавеет» — из уст такой махины звучит как угроза. Но этот трансформер безобидный. Повторяет вдохновляющие слоганы про экономику. Стенд Московской области вообще полностью роботизирован.

«Еще один человекоподобный робот с вполне человеческим именем — Женя. Он работает на нейросетевой основе и может давать консультации, что логично, на тему ЖКХ. Вот, например, Женя, как узнать, когда отключат горячую воду?» — спрашивает корреспондент у робота.

«Могу предложить вам несколько вариантов, как можно узнать информацию об отключении горячей воды. Один — обратиться в управляющую компанию или ТСЖ вашего дома. Они могут предоставить актуальную информацию об отключении горячей воды в вашем районе», — отвечает тот.

На площадке форума почти все технологии двойного назначения — то есть и развлекают, и делают что-то полезное. Вместо привычных робособак теперь по пассажу разъезжают роботы-пылесосы. А еще появился особый стенд, посвященный цифровой безопасности.

«Промышленность, энергетические объекты, транспорт, даже финансовый сектор — в современном мире все это единая система. Что и показано на модели виртуального государства. Она здесь для того, чтобы научиться защищать все звенья от возможных киберугроз», — поделился подробностями Золотницкий.

Проверяет инфраструктуру на прочность команда хакеров, ей противостоит другая — это защитники. Ради таких российских ноу-хау в Петербург и съезжаются со всего света. На форуме в этом году представители 136 государств, в том числе недружественных. Французский бизнес хотел бы вернуться в Россию.

«Я здесь потому, что хотел бы возобновить хорошие отношения между Россией и Францией в экономической дипломатии. Думаю, это будет полезно для всех нас», — заявил вице-президент Национального экономического клуба Бернар Рене Франсис Моно.

Второе рождение индустрии косметики

Но основной фокус теперь все же на страны глобального большинства — с ними Россия готова работать. Тем более нам есть, что предложить. К примеру, отечественная индустрия косметики переживает второе рождение. На отдельной сессии сегодня обсуждали, как перейти от импортозамещения к международной экспансии.

«У нас за этот год производственные мощности выросли на 16%. Количество предприятий, которые работают в индустрии, прибавилось — 200. То есть у нас более 700 предприятий, которые занимаются производством парфюмерно-косметической продукции», — рассказала председатель оргкомитета парфюмерно-косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Анна Дычева-Смирнова.

Химическая и фармакологическая промышленность вообще в центре внимания. В рамках БРИКС говорят о лекарственной безопасности. И здесь Россия может многое выиграть от партнерства с гигантами индустрии — Индией и Китаем.

«Мы видим интерес к нашим разработкам, и в том числе взаимно интересуемся тем, что происходит у них. На мой взгляд, вполне конструктивно, и площадка БРИКС как раз удобна для этих контактов», — отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На медицине сегодня — особый акцент. Одно из важных соглашений — между Банком «РОССИЯ» и «Севастопольским центром протезирования и ортопедии». Он получит средства на создание реабилитационного учреждения в Симферополе.

«На выделенные средства планируется приобретение помещения, которое будет реконструировано и оснащено современным медицинским оборудованием. Для нас этот проект особенно важен, потому что банк „РОССИЯ“ — первый федеральный банк, который в 2014 году развернул сеть отделений на Крымском полуострове», — сообщила председатель правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Это будет не просто протезное предприятие, а именно протезно-реабилитационный центр с оказанием именно услуг реабилитации, а не только протезирования», — подчеркнул основатель группы компаний «Без барьеров» Валерий Чагин.

Первый день форума уже получился результативным. Подписания, переговоры, десятки деловых и технологических сессий. Для каждого участника — гигантский объем информации. Все это нужно переварить, а при случае — снять напряжение. Варианты для этого тут тоже есть.