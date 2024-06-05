«Острая фаза пройдена»: экспортеры РФ научились перестраиваться на новые рынки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Глава «Российского экспортного центра» назвала новые тенденции внешней торговли страны.

После введения Западом санкций против РФ российские экспортеры научились эффективно перестраиваться на новые рынки. Об этом заявил гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Наиболее острая фаза нами уже пройдена. Российские экспортеры за прошлый год достаточно эффективно научились переориентироваться на новые рынки. Сейчас происходит уже работа по стабилизации тех экспортных планов, которые они уже за прошлый год наметили», — заявила она.

К новым тенденциям российской внешней торговли относятся рост доли дружественных стран в этой сфере и расширение товарной линейки экспортного предложения. Данная деятельность как экономически важная составляющая для компаний РФ является стабильной активностью.

В этой связи российские компании не просто выходят на новые рынки, но также предлагают новую продукцию, ищут расширение ассортиментов, которым они стабильно выстраивают экспортные связи. Так, за 2023 год количество экспортеров выросло на 12 тысяч при общем их количестве свыше 70 тысяч.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент АКИТ Артем Соколов заявил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ. Россияне стали меньше покупать товаров за рубежом.