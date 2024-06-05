Президент АКИТ сообщил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Россияне стали меньше покупать товаров за рубежом.

В РФ существенно возрос оборот торговли в Интернете. И именно на маркетплейсы приходится большая часть торгового оборота. Об этом 5-tv.ru рассказал президент Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях ПМЭФ-2024.

«Ну, действительно, с точки зрения оборота доля маркетплейсов в общем объеме продаж в интернете растет, в то же время свои клиенты остаются и у других компаний, тех же омниканальных компаний, те же трансграничные компании продолжают работать на этом рынке», — подчеркнул Соколов.

Он также отметил, что наибольшим спросом у россиян при покупке товаров на маркетплейсах пользуются электроника, бытовая техника, мебель, товары для дома и только потом одежда и обувь.

«Например, компания по продаже лыж или компания, которая занимается продажей досок для скейтбордов. Надо сказать, что они очень глубоко уходят в кастомизацию своих предложений, этим они отличаются от универсальных площадок. Например, вы можете даже выбрать, какого размера будет колесико у этой доски», — привел пример лидер АКИТ.

Благодаря таким подходам российские покупатели меньше покупают товаров за рубежом, так как все нужное появилось в Интернете дома.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

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