Выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Юбилейному гостю вручили путешествие в Республику Северная Осетия — Алания.

Международную выставку-форум «Россия» посетил 15-миллионный гость. Им стала Наталия Корнеева из Крыма. Женщина пришла на выставку с супругом Антоном и двумя сыновьями. Им вручили семейную поездку на шесть дней в Республику Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе выставки.

«На Выставке мы впервые — хоть пока и успели увидеть очень мало, но уже очень впечатлены! Мы всегда очень хотели побывать в Северной Осетии — Алании и поэтому очень рады такому подарку», — поделилась Наталия.

Семью также поздравила Наталья Виртуозова — гендиректор Выставки «Россия». Она выразила благодарность местному муниципалитету Северной Осетии за возможность гостям форума посетить республику.

Наталия Корнеева и ее семья в рамках путешествия смогут сходить на экскурсию по историческим местам Владикавказа, в дом-музей имени Евгения Вахтангова и поучаствовать в тематических мастер-классах.

«Я уверен, что эта поездка навсегда останется в ваших сердцах и вы будете ее помнить, а воспоминания будут греть вашу душу. Мы вас очень ждем в нашей Республике», — отметил Первый заместитель Полномочного представителя Республики Северная Осетия-Алания при Президенте Российской Федерации Тамерлан Дзасохов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке «Россия».