Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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И какие государства кажутся главе киевского режима наиболее гостеприимными?

Глава киевского режима Владимир Зеленский, чей официальный срок на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года, за время своего правления устроил 88 официальных визитов в 41 страну мира. Все они происходили во времена тяжелейшей для ВСУ ситуации на фронте. Об этом рассказал обозреватель EADaily Игорь Левитас.

Он напомнил, что Зеленский пришел в политику из кино. И сразу начал вести себя, как и полагается настоящему актеру — устроил гастроли. За неполные первые три года своего президентства бывший артист совершил 38 заграничных поездок, пытаясь понравится всем будущим партнерам.

При этом до выборов Зеленский клялся, что готов встать на колени перед кем угодно, лишь бы на востоке Украины прекратились боевые действия. Однако после вступления в должность риторика изменилась, а народ ДНР и ЛНР превратился в «сепаратистов». К тому же, как указывает Левитас, новоприобретенные западные покровители вежливо намекнули новому украинскому лидеру, что на все более накаляющуюся ситуацию «не стоит обращать внимания».

В 2022 году Зеленский сменил амплуа на эдакого военного лидера, практически прекратив зарубежные визиты — за весь год он официально покидал страну всего трижды. Оправдывал он «затворничество» боевыми действиями.

Однако через год после начала российской спецоперации Зеленский возобновил свои «гастроли». За 2023 год он совершил аж 34 поездки, во время которых его чаще всего встречали льстивым гостеприимством и восхищением. Так ему удалось выпросить у стран Запада немалую финансовую помощь для ВСУ. Однако даже это не смогло приблизить победу Киева, и «восхищение» Зеленским быстро исчезло, впрочем, как и вера в хоть какие-то успехи Украины в будущем.

А в 2024-м, когда скорое поражение режима Зеленского уже очевидно практически всем, он решился на последний отчаянный рывок: всего за несколько дней совершил чуть ли не марафон: 27 мая он посетил Испанию, 28 — Бельгию и Португалию, 31 мая — Швецию, 1 июня прилетел в Сингапур, а 2 июня — в Филиппины.

«Он по миру разъезжает. С новой идеей — уговаривает в Швейцарию на так называемый мирный саммит приехать. Бессмысленное мероприятие хотя бы потому, что Зеленский уже нелегитимен. Его подпись под любым документом, даже под распиской в 100 долларов, взятых взаймы, — ничтожна с юридической точки зрения», — указывает Левитас.

Всего с момента вступления в должность президента Зеленский успел совершить 88 визитов в 41 страну мира, окончательно надоев большинству из своих «партнеров». Левитас отмечает, что под «красивые разговоры о скором разгроме России» Зеленский фактически обобрал всю Европу, не добившись абсолютно никаких результатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли гибель из-за действий Зеленского.