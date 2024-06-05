Владимир Путин встретится с главами информагентств из недружественных стран
Песков: Владимир Путин встретится с главами информагентств на ПМЭФ-2024
Фото: © РИА Новости / Александр Казаков
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Общение пройдет в формате свободной беседы.
На встрече президента России Владимира Путина с главами мировых информагентств будут также присутствовать представители недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Мероприятие пройдет сегодня, 5 июня, в рамках ПМЭФ-2024.
«Это будут и агентства из недружественных стран, крупнейшие мировые агентства, а также официальные государственные агентства дружественных нам и даже партнерских государств», — рассказал он.
Дмитрий Песков также отметил, что общение пройдет в формате свободный беседы в открытом режиме.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ПМЭФ-2024 представили прототип электрического внедорожника Lada e-Niva Travel.