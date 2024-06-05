Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огромная карта захватила 12 поколений президента РФ.

Родословное древо президента России Владимира Путина представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Огромная карта вывешена на стенде генеалогической компании «Дома семейных традиций «Кристиан». Эта организация специализируется на проведении генеалогических экспертиз, позволяющих узнать то, что невозможно найти самостоятельно о своем происхождении.

На ней представлено 12 поколений семьи президента, начиная с 1600 года. Первые родственники лидера РФ были из Тверской области. Они были крестьянами.

Древо выполнено в стиле старинных бумаг с вензелями и обрамлено шикарной широкой рамой из дерева. Эта уникальная экспозиция, которая позволяет наглядно разглядеть всю родословную Путина, доступна всем посетителям ПМЭФ-2024.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на ПМЭФ состоялось открытие платформы «Росконгресс Урбан Хаб».