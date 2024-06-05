Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло* объявили в розыск

Фото: Instagram* / sarahashtonlv

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Статью УК РФ пока еще не называют.

МВД России объявило в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны ВСУ, американскую журналистку Сару Эштон-Чирилло*. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

На данный момент неизвестно по какой статье Уголовного Кодекса ее разыскивают.

Эштон-Чирилло вела репортажи из Украины. В 2023 года она опубликовали видео, в которых рассказала, что российские «пропагандисты» якобы будут расплачиваться за свои преступления. Личности она не уточнила. После этого ее отстранили от должности.

Позднее она повторила свои угрозы. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания на предмет угроз российским журналистам.

Кроме того, Эштон-Чирилло заявила, что русские, которые поддерживают спецоперацию России по защите Донбасса, являются врагами человечества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известно о личности Сары Эштон-Чирилло.



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