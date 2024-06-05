Выписали из мертвых: в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина

Фото: www.globallookpress.com

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Она была пациенткой хосписа при доме престарелых.

В США сотрудники хосписа в доме престарелых отправили пожилую женщину в морг, а затем увидели, как она «ожила» прямо в похоронном бюро. Об этом инциденте пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление заместителя шерифа округа Ланкастер Бена Хошина.

Случай произошел в городе Линкольн, что расположен в американском штате Небраска. Состояние 74-летней Констанс Гланц было тяжелым, ей оказывали паллиативную поддержку, но в итоге она перестала дышать.

В итоге Гланц решили отправить в морг, однако спустя несколько часов после транспортировки сотрудник учреждения заметил, что женщина вновь дышит — он сразу позвонил в 911. Бригада спасателей экстренно доставила Гланц в больницу.

Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, хотя пока что неизвестно — были ли нарушены какие-либо протоколы. Стоит также упомянуть, что после этого происшествия семью Констанс Гланц все же поставили в известность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что чувствует умирающий человек — об этом рассказал американский специалист по паллиативной медицине.