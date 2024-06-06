Квас или кефир? Чем опасно заправлять окрошку

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Это блюдо становится актуальным в жару. Но как не навредить здоровью при выборе его основного ингредиента?

Окрошка на кефире менее опасна для здоровья, чем на квасе. Об этом рассказала диетолог Анна Врехоланцева. По словам специалиста, в кефире содержатся полезные для пищеварения пробиотики.

«Квас, который мы приобретаем на полках в магазине, тоже можно использовать для приготовления окрошки, только имейте в виду, что это газированный напиток и в его составе есть сахар», — объяснила врач-диетолог в беседе с URA.RU.

Анна Врехоланцева отметила, что для приготовления окрошки на квасе лучше использовать приготовленный самостоятельно напиток. Из-за чрезмерного употребления сахара, напоминает диетолог, может развиться нарушение работы нейронов, повыситься уровень холестерина и увеличиться риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как приготовить окрошку вкуснее и полезнее, добавив всего несколько новых овощей.