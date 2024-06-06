Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Многие россияне переживают, что за принятием законопроекта о регистрации четверолапых последуют и и финансовые обязательства.

Многие хозяева домашних животных переживают, что регистрация домашних животных, которую недавно предложили в Минприроды, повлечет за собой необходимость платить налоги за питомцев. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов опроверг слухи в беседе с сайтом Lenta.ru.

«Налогов на домашних животных в России не будет никогда. Есть действительно страны, которые это вводят, но у нас совершенно другая традиция и практика владения животными. У нас все-таки животное — это член семьи, так повелось, а члены семьи у нас налогами не облагаются, поэтому у нас налогов на животных не будет», — пообещал депутат.

По словам Бурматова, в России люди часто заводят дома по пять или даже семь питомцев, за что, в первую очередь, заслуживают уважения и благодарности. Облагать их налогами будет неправильно с общечеловеческой точки зрения. А идея регистрации животных (законопроект сейчас находится в активной разработке), наоборот, как раз призвана упростить жизнь заводчикам. Благодаря ему отыскать животное и владельца будет проще простого, что сейчас является практически неосуществимой задачей.

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