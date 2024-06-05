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Эта добровольческая бригада — пример настоящего боевого братства.

Российская армия превосходит украинские формирования не только в техническом оснащении. У бойцов ВС РФ есть еще одно весомое преимущество — умение работать сообща.

Примером настоящего боевого братства стала добровольческая бригада «Эспаньола». Большинство в ее рядах — футбольные фанаты, которые болеют за разные клубы. Но на поле боя — они всегда за одну команду. И корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в этом убедился.

Фильм Антона Дорофеева о фанатах на войне — это больше двух часов рассказов о том, кто они на самом деле, зачем туда отправились и чего хотят. Автор — болельщик «Динамо». Он сделал не одну программу про людей из так называемого «движа». Теперь Дорофеев рассказывает о них в зоне СВО.

«Там оказалось очень много моих друзей, знакомых. Все это — люди из фанатского сообщества. Много лет я занимаюсь созданием видеоконтента. Было очевидно, что эту тему нужно освещать, показать все, как есть, как на самом деле», — говорит Антон Дорофеев.

Для зрителя эти люди раскроются с другой стороны. Фанаты — это не совсем про драки на стадионах, громкие крики и проблемы с законом. Фанаты — это крепкое братство, союз, смелость и отвага.

«Когда работают наши люди на передке, всегда в полете суперкам „Орлан“, наши коптерщики, FPV, наша артиллерия. Все друзья между собой, они знакомы. И арта сто раз подумает, куда подкрутить, когда будет разведчик корректировать», — рассказал командир добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец».

В этом особенность подразделения — у большинства участников в прошлом богатый путь в околофутболе. Теперь опытные бойцы с улиц работают на передовой.

В распоряжении бригады разные средства: эффективные системы радиоэлектронной разведки и борьбы, разная артиллерия и огромное количество дронов — от больших «Орланов» и «Зала» до обилия FPV, снайперы с современными винтовками «Орсис», штурмовая рота во главе с известным многим командиром с позывным «Питбуль». И все здесь понимают, зачем пришли и что делают.

«Десять лет людей просто громят каждый день. Туда наваливают просто нереально по мирному населению. Кто их будет защищать? Кто будет защищать обычных мирных людей — женщин, детей, стариков? Кто? Поэтому мы там, поэтому мы пришли их защищать, это — наши люди», — говорит командир штурмовой роты добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Питбуль».

Теперь они — бригада. А начиналось все с отряда в пару сотен бойцов. Набор был жестким — попали не все. Тогда съемочная группа лично встречалась с первыми представителями «Эспаньолы», они только начинали свой путь.

«Я знал, что я иду с парнями, которые прошли не один замес. На несколько человек есть один старичок, который нам все рассказывает и контролирует», — рассказал участник отряда в ноябре 2022 года.

Представители отряда работали вместе с опытными бойцами батальона «Восток» на южно-донецком направлении. Все перед выходом на передовую прошли КМБ.

После «Эспаньола» стала отдельным подразделением. Масштабы, естественно, изменились, принципы — остались те же.

«Обратите внимание: непримиримые враги — „Торпедо“ и „Локомотив“ — вместе наклеены на одной двери, ничего не перечеркнуто. –У нас околофутбольная культура пропитана бойцовским духом, поэтому я себя считаю бойцом. Я бы всю жизнь потом жалел, почему меня здесь не было», — говорит медик добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Фармацевт».

И так здесь скажет каждый. Под руководством опытного командира продолжают бить противника на разных направлениях.