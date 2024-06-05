ФСБ нашла под Артемовском схрон оружия Украины, сделанный в 2014 году
Фото, видео: УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru
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Изъятые предметы передадут в подразделения Минобороны РФ.
Российские силовики нашли в Артемовском районе схрон с вооружением и боеприпасами, который заготовили украинские правоохранители в 2014 году. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по ДНР.
В частности, силовики изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также более 18,5 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Установлено, что украинские правоохранители незаконно вывезли это из местного оружейного склада полиции. В дальнейшем планировалось вооружение передать националистическим батальонам для террора жителей Донбасса.
Изъятые предметы передадут в подразделения Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные в Крыму диверсанты хотели подорвать авто офицера Черноморского флота. Все они выполняли задачи ГУР и СБУ.
Тем временем Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР
Фото; УФСБ России по ДНР