Нина Гребешкова вышла на связь после сообщений об экстренной госпитализации
РИА Новости: Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
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Как сейчас себя чувствует вдова легендарного Леонида Гайдая?
Заслуженная артистка России и вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Все в порядке», — сказала она в беседе с журналистами.
Ранее несколько интернет-ресурсов сообщало, что Гребешкову якобы увезли в больницу.
По данным некоторых медиа, еще 3 июня 93-летняя актриса пожаловалась врачам на боли в животе. Сообщалось, что за несколько дней до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. После падения актрисе стало плохо, и было принято решение экстренно ехать в больницу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как сейчас выглядит единственная дочь советского режиссера Леонида Гайдая — Оксана Гайдай.