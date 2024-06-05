«Своеобразная тема»: как предовтратить появление рака мозга

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Кто больше всех находится в группе риска?

Рак мозга или глиобластома — одна из опасных форм этого заболевания. С каждым годом этот диагноз ставят все большему количеству людей по всему миру. Многие знаменитости также часто страдают этим недугом и, чаще всего, не идет на поправку.

Рак мозга поразил уже таких знаменитостей, как Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов. 5-tv.ru взял комментарий у врача-онколога и кандидата медицинских наук Евгения Черемушкина о том, можно ли как-то предугадать появление этого страшного недуга и есть ли люди, которые находятся в группе риска.

По словам эксперта, возникновение раковой опухоли — это, чаше всего, генетическая предрасположенность.

«Мозг — это своеобразная тема, потому что этот орган защищен от иммунной системы, и там очень своеобразная система защиты. Скажем, нам сложнее проводить лечение, потому что не все препараты туда проникают. Во-вторых, мозг — это концентрированное выражение различных, очень жизненно важных центров», — говорит врач-онколог.

Именно поэтому очень сложно бывает развернуться и удалить опухоль. Здесь на счету буквально каждый миллиметр и есть структуры, которые невозможно даже повредить, потому что наступает сразу «либо недееспособность полная, либо печальный исход», говорит Черемушкин.

При этом симптоматика зависит, в основном, от того, где расположена опухоль и где она начинает свой рост. Например, попадают ли в эту зону болевые рецепторы, которые выражаются головной болью. Могут быть также и головокружения, и проблемы со зрением, слухом, ориентацией и, в том числе, с равновесием.

«Все эти симптомы они сразу должны настораживать, потому что есть такое понятие, как „онкологическая настороженность“. То есть любой симптом трактуется как возможное начало опухолевого роста», — говорит врач.

Что касается лечения, то оно действительно очень трудное, но успехи в выздоровлении, в основном, связаны с тем, на какой стадии вы эти процессы обнаружите, говорит эксперт.

«На ранней стадии у вас возможностей намного больше, чем лечить запущенный процесс», — говорит Черемушкин.

Что касается групп риска, то на этот вопрос врач-онколог затруднился ответить, так как сейчас это выявить невозможно.

«Нужно смотреть генетические особенности самих клеток, но это нереально оттуда ничего не возьмешь», — говорит Черемушкин.

Врач также обозначил, что обычно пациенты с диагнозом «рак мозга» уходят в течение двух лет.

При этом болезнь победить действительно реально, но существует большой риск, что недуг может скоро снова вернуться.

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