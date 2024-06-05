Бил как боксерскую грушу и изменял? Блогер назвал причину развода Алсу с мужем

Блогер Суворкин: причиной развода Алсу и Абрамова может быть неверность супруга

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Будет ли теперь скандал с разделом имущества?

Заслуженная артистка РФ Алсу прожила почти 20 лет в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Их развод поразил многих и стал причиной возникновения слухов. О том, почему певица решила развестись — сообщает издание KP.RU.

По словам телевизионного продюсера Алины Красной, характер Абрамова проявился еще на свадьбе, когда он организовал серьезную охрану, которая разгоняла папарацци. А после рождения детей потребовал у Алсу, чтобы она посвятила себя семье. Так и вышло — певица практически перестала появляться на сцене.

Кроме того, Абрамова часто подозревали в изменах жене. Несмотря на это, сама Алсу утверждала, что в их семье все хорошо.

«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — рассказал блогер Антон Суворкин.

Но окружающие подозревают, что певица многое умалчивает, как и возможные побои со стороны супруга.

«Говорят, Абрамов лупил Алсу, как боксерскую грушу. Скажете, не может такого быть?» — утверждает Суворкин.

Видимо разлад в семье появился гораздо раньше. Поклонники утверждали, что артистка ходила уже год без кольца на пальце и часто уезжала к родителям в Республику Башкортостан.

Алина Красная подчеркнула, что скандал с разделом имущества навряд ли будет. Абрамов никогда не был жадным человеком и своих детей он сильно любит, чтобы в чем-то их ограничивать.

У певицы после развода останется ее квартира на Никитском бульваре и в Лондоне, так как это подарок от родителей еще до брака. От мужа достанется жилье в Чапаевском переулке и загородный дом на Рублевке.

Однако открытым остается вопрос о разделе гостиничного бизнеса Абрамова, но и тут Алина Красная уверена, что все пройдет тихо.

Певица Алсу и Ян Абрамов поженились в марте 2006 года. За 18 лет брака у супругов родилось трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что таролог Евгения Русинова сделала расклад на отношения между певицей Алсу и Яном Абрамовым.