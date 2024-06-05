«Прежняя роль»: сможет ли Кейт Миддлтон вернуться к своим королевским обязанностям

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Как оценивают силы принцессы Уэльской приближенные?

Кейт Миддлтон может не вернуться к исполнению королевских обязанностей в прежнем формате даже после выздоровления. Об этом пишет журнал Us Weekly со ссылкой на близкий к семье источник.

По предварительным оценкам, Миддлтон может приступить к своей работе не раньше осени или даже начала следующего года. При этом обсуждается вопрос, в каком именно объеме она будет способна взять на себя обязанности с учетом рекомендаций врачей.

«Возможно, она никогда не вернется в той роли, в которой люди видели ее раньше», — говорится в материале.

При этом сообщается, что принцесса Уэльская чувствует себя лучше. Однако пока близкие контакты с ней все еще ограничены, так как иммунитет у нее все еще слаб и восприимчив к всякого рода инфекциям.

Вместе с тем Миддлтон старается уделять достаточно внимания уделять своим детям и заниматься их воспитанием.

«Кейт чувствует себя достаточно сильной, чтобы заниматься детьми», — передает издание слова источника.

В марте Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностировали онкологию. Ей пришлось признаться в этом публично, чтобы остановить панику среди британских подданных и всех тех, кто наблюдает за королевской семьей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям раскрыл подробности состояния Кейт Миддлтон.