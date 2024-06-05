Нож в спину: Брэд Питт прокомментировал решение дочери отказаться от его фамилии

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Дети знаменитого актера один за другим открещиваются от отца.

Дочь одной из самых известных бывших голливудских пар Шайло решила отказаться от фамилии отца, чему тот оказался вовсе не рад. Брэд Питт очень расстроился из-за решения наследницы.

Источники из окружения актера сообщили изданию People, что знаменитость очень трепетно относится к своим детям и сейчас ему очень тяжело из-за потери связи с ними.

«Он любит своих наследников и скучает по ним. Это очень грустно», — сообщил инсайдер.

Однако это вовсе не значит, что Питт хочет вернуться к бывшей жене, поскольку сейчас вполне счастлив в отношениях с новой девушкой Инес де Рамон.

Примеру Шайло хочет последовать и 15-летняя дочь звезд Вивьен. Более того — на афишах нового мюзикла с участием молодой актрисы фамилии Питта уже не было.

Общественность уверена, что решение дочери Питта связано со скандальным разводом родителей. Анджелина Джоли обвиняла Брэда в рукоприкладстве в отношении себя и детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца.