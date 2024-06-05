Приняты все меры: как власти Петербурга обеспечили «ковидную» безопасность на ПМЭФ-2024

Фото, видео: www.globallookpress.com / MAL; 5-tv.ru

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В Северной столице стартовал Международный экономический форум, в котором принимают участие более 17 тысяч представителей из 136 стран мира.

Носить медицинские маски на Петербургском международном экономическом форуме — не обязательно. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Тем не менее, принимаются все меры, чтобы никто не заболел. В зонах прибытия гостей и гостиницах организовано бесконтактное измерение температуры.

Кроме того, по всему городу в две смены будут работать 40 пунктов для сдачи ПЦР-тестов. Все участники, а также персонал форума должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, взятый не раньше, чем за сутки до мероприятия.

В целом, санитарные требования остались теми же, что и год назад.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.