России ограничили доступ ко Всемирной продовольственной программе ООН

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/MARC JOHN

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РФ на протяжении двух десятилетий поставляла товары в нуждающиеся страны. По какому принципу ограничили в доступе именно российские компании?

Российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия для Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.

В рамках данной программы закупается продовольствие, а затем поставляется в нуждающиеся страны в качестве гумпомощи. Россия передавала такие посылки последние 20 лет. Отмечается, что на ее долю приходилось порядка 20% объема поставок. В основном продовольствие из РФ принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и страны Центральной Азии.

При этом отмечается, что российские компании в первую очередь сталкиваются с ограничениями «по принципу страны происхождения товара». Об этом рассказал руководитель департамента гуманитарного сопровождения компании Abakan Air Дмитрий Сухов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин поручил не допустить скачков цен на яблоки из-за заморозков.