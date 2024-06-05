Запугивают или угрожают? Что делал американский беспилотник над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / Sra Tyler Woodward

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БПЛА вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и пролетел через несколько стран.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили над Черным морем в районе Крыма. Издание URA.RU решило разобраться, может ли этот дрон угрожать безопасности РФ.

Высотный беспилотник-разведчик с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии, а затем стал кружить на высоте 15,5 километра над нейтральными водами в районе Крыма уже 4 июня. Причем БПЛА держался почти на максимальном удалении от земли — все дело в его особых технических характеристиках.

Американский БПЛА способен непрерывно летать как минимум 32 часа, получая снимки участков земли. Одна из его особенностей — возможность разведки местности почти в реальном времени.

RQ-4B Global Hawk на вооружении у ВВС США уже более 20 лет. Его давно используют в различных военных операциях, включая те, которые проходили в Афганистане и Ираке. Американцы предпочитают использовать этот беспилотник еще и потому, что он способен работать в любое время дня и ночи.

В последний раз RQ-4B замечали у российских берегов 26 мая. Тогда дрон-разведчик также вылетел с сицилийской базы НАТО Сигонелла, а через некоторое время обнаружился у побережья Краснодарского края недалеко от Сочи.

Ранее 5-tv.ru писал, как беспилотник США RQ-4B Global Hawk внезапно пропал с радаров над Черным морем.