Немецкий бизнесмен Новак пытался спрятаться от суда РФ в посольстве ФРГ в Москве

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Предприниматель приговорен к лишению свободы по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar.

Немецкий предприниматель Ральф Новак, приговоренный в России к пяти годам лишения свободы по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, пытался спрятаться от правосудия на территории посольства Германии в Москве. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

«В понедельник днем Ральф Новак искал убежища в посольстве Германии в Москве, а после длительных переговоров с дипломатами и своими адвокатами после полуночи добровольно покинул территорию», — говорится в публикации.

Как сообщил изданию адвокат Новака Константин Елфимов, после приговора Тушинского суда Москвы 3 июня бизнесмен плохо себя чувствовал, он «был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Однако с правовой точки зрения у него не было шансов скрыться от правосудия с помощью дипломатов, ведь согласно Венской конвенции, они должны были выдать предпринимателя при требовании местных властей. Дело не политическое, а значит, и посольское убежище не сработало бы.

Отмечается, МИД Германии отказался комментировать ситуацию, сославшись на «защиту прав личности». В настоящее время неизвестно, где находится Новак.

Уголовное дело в отношении Ральфа Новака было возбуждено в сентябре 2021 года. Причиной послужило заявление соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки. По словам бизнесмена, его компаньоны Новак и Фабиан Кройхер продали 52% акций каршеринговой компании BelkaCar по заниженной стоимости и без его одобрения. После этого Соботка обратился в МВД России.

В понедельник, 3 июня, Тушинский суд Москвы приговорил Новака к пяти годам лишения свободы за хищение акций BelkaCar, обвиняется он в мошенничестве. Бизнесмену также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Согласно решению суда, Новака должны были взять под стражу в зале заседания, но он не явился на оглашение приговора.

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