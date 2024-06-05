Ирина Пегова сыграет в новом сериале в роли Екатерины II

Фото: Фото: Кадр из сериала «Царская прививка», реж.: Егор Анашкин; 2023 г.

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Актриса читала письма царицы, чтобы вжиться в образ героини.

Исторический сериал «Царская прививка» с Ириной Пеговой в роли Екатерины II стартует на одном из федеральных каналов 15 июня. Подробности о картине узнало агентство РИА Новости.

История будет разворачиваться вокруг правления Екатерины Великой во времена пандемии оспы в XVIII веке. Тогда императрица решила своим личным примером показать, что прививка спасет людей от страшной болезни.

Актриса Ирина Пегова рассказала, что у нее была уникальная возможность погрузиться в образ жизни своей героини, читая ее письма из архивов. Исполнительница роли императрицы подчеркивала интересные высказывания правителя и просила режиссеров вставить эти фразы в историю.

«Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она пересилила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг», — рассказала актриса.

Актер Филипп Янковский, сыгравший графа Никиту Панина, рассказал, что история сериала похожа на то, что недавно происходило в мире. Речь о COVID-19.

«В сюжете фильма „Царская прививка“ история о том, как в России начиналась эпидемия оспы и как была проведена массовая вакцинация, которая спасла десятки тысяч жизней. Наверное, это немного похоже на то, что мы с вами недавно переживали: история перекликается сквозь века, в этом тоже есть некая ирония и историческая подоплека», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пегова раскрыла правду о разводе с Орловым.