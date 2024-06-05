Дважды. Байден встретится с Зеленским в Европе
Зеленский и Байден скоро могут встретиться во Франции и Италии
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
У каждого из них запланированы поездки во Францию и Испанию.
Президент США Джо Байден может встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Европу. И оказалось, что политики смогут пересечься целых два раза.
Первый раз во Франции на мероприятиях в честь 80-летия высадки в Нормандии, а второй на саммите G7 в Италии. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, который прошел в президентском самолете.
«В течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский попросил главу США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина приехать в Швейцарию на саммит по Украине.