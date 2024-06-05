Опасная высота: подолог о проблемах со здоровьем ног из-за босоножек на каблуках

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Специалист по медицинскому педикюру рассказала о профилактике основных рисков, связанных с летней обувью.

Наступило лето, и модницы достали свои лучшие туфельки и босоножки. Увы, красивая открытая обувь, тем более на каблуке, добавляет не только привлекательности, но и рисков для здоровья.

И речь не только о травмах и усталости от неудобного положения ступней. В связи с этим подолог Елена Лопатина подробно рассказала обо всех опасностях и методах профилактики в интервью журналистам aif.ru.

В первую очередь, отметила эксперт, ногам требуется качественный ежедневный уход. Необходимо следить за чистотой, регулярно смывать пыль с пяток и ногтей, делать ванночки, в том числе контрастные, с отварами трав и морской солью.

Они также помогут в борьбе с ощущением тяжести и отеками. Следует чаще пользоваться увлажняющими кремами, желательно плотной консистенции, чтобы избежать трещин и сухости кожи. Наносить средства лучше вечером, иначе ступни будут скользить в обуви.

Важно выбирать устойчивые босоножки, надежно фиксирующие ногу — хлопающая по пяткам подошва может привести к проблемам с кожей. Специалист порекомендовала следить за длиной ногтей и не увлекаться эксцентричным педикюром.

Это грозит травмами пластин, их дальнейшим искривлением и даже отслоением при надевании закрытой узкой обуви. Ногти могут начать врастать и повреждать окружающие ткани. Для защиты от пыли и микробов не помещают носки. Современная мода позволяет носить их и со шлепанцами и босоножками.

Подолог посоветовала запастись пластырями и средствами от мозолей, так как после зимы риск возникновения таких проблем очень велик, кожа отвыкает от трения тонких ремешков.

Первое время они могут натирать. Что же касается каблуков, здесь перспективы известные — повышенная нагрузка на ноги и стопы, опасность падений, выскакивания из обуви и соответствующих травм.

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