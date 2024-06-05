Безвиз в Китай: россиян ждут новые правила въезда в Поднебесную

С 2025 года россияне группами от трех человек смогут въезжать в КНР без визы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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КНР станет более доступной для семейного отдыха.

Для россиян в 2025 году заработают новые правила въезда в Китай. Как выяснили «Известия», теперь группам от трех человек не надо будет оформлять визы.

То есть Поднебесная станет более доступной для семейного отдыха. Ранее безвиз действовал только для групп, в которых минимум пять туристов. Кроме того, увеличится возможный срок пребывания в стране — с 15 до 21 дня.

Итоговый документ планируют согласовать в сентябре. Уже определен список из более 500 туроператоров, которые будут оформлять такие путевки. Кроме того, планируется введение электронного документооборота, что позволит упростить обмен данными, в том числе, списками туристом между Россией и Китаем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Москва и Пекин намерены продолжать диалог по поставкам газа. Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали тему сотрудничества по энергоресурсам.