Единственное спасение: в России растет число доноров костного мозга

Фото, видео: Погожев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Трансплантация может излечить пациентов от сотни разных болезней.

В России активно развивается донорское движение. Число желающих безвозмездно помогать тем, чья жизнь зависит от необходимой трансплантации, растет с каждым годом. Особое место занимает донорство костного мозга. Его пересадка — порой единственное спасение для людей, страдающих тяжелыми заболеваниями крови.

Особенно приятно, когда радость от победы над страшным недугом можно разделить с человеком, благодаря которому она и стала возможной. На встрече доноров и излечившихся пациентов побывал корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Их смело называют невидимыми героями. Доноры костного мозга спасают жизни и долгое время не знают о своих реципиентах. Только спустя два года они могут встретиться и узнать друг друга.

Возраст, пол или национальность — донор и реципиент не знают друг о друге абсолютно ничего. Даже за несколько часов до встречи их разводят по разным корпусам университета имени Пирогова, до последнего сохраняя интригу.

Одно из главных условий при пересадке костного мозга — это идеальное совпадение генов. Часто пациенты не могут найти донора даже среди родственников.

Иван до последних минут не знает, кому спас жизнь. Глазами ищет своего «кровного» друга. И вот они наконец выходят из разных углов зала.

Четырехлетний Ярослав, возможно, еще не до конца понял роль своего спасителя. Успешная трансплантация прошла два года назад. Мальчик страдал от редкого заболевания Деймонда-Блекфена. Каждый месяц болезнь прогрессировала, а гемоглобин падал.

Сейчас Ярослав полностью здоров. И, пока занят новой игрушкой, мама успевает познакомиться с донором.

«Случайных встреч не бывает. Поэтому, я думаю, что, конечно, будем дальше общаться, дружить семьями, ездить друг к другу в гости, поздравлять друг друга с праздниками и так далее», — говорит Оксана Герда.

Тем более, ехать далеко не придется. Оказалось, что все они родом из Краснодарского края.

В то же время Лилии пришлось преодолеть путь в тысячи километров, чтобы найти, как она сама говорит, нового члена семьи. Ведь женщина была на грани, когда узнала о количестве лейкоцитов в крови выше нормы в 40 раз.

«У меня было четыре курса химиотерапии, это вот примерно заняло четыре месяца. Меня ввели в ремиссию. И дальше продолжался курс, ну, по восстановлению. Все это было на протяжении где-то года. После этого мне предложили обратиться. Санкт-Петербург на пересадку костного мозга», — вспоминает Лилия Ковалева.

И, как бы она не пыталась найти своего донора, врачи хранили тайну. Только случайно она узнала о 20-летней студентке из Москвы, которая в разгар учебы даже забыла о своем совпадении с пациентом.

«Девять месяцев, это был мой четвертый курс, я ждала. И, когда я уже даже немного забыла, что произошло совпадение, потому что это — действительно большой промежуток времени, мне позвонили в момент моей летней сессии. Я была вся на волнении. Мне сказали, что пора, момент настал», — признается Алина Аржанова.

Формальная встреча символично заканчивается «рукопожатием жизни» — слепком из гипса, что всегда напомнит неслучайную встречу

Сегодня в федеральном регистре — больше 300 тысяч доноров костного мозга. Шанс совпадения примерно 80%. При этом сдача стволовых клеток звучит страшнее, чем является на самом деле. У донора берут кровь из вены. Разница лишь в том, что накануне проходит стимуляция клеток.

«По факту эта субстанция очень похожая на кровь человека, и не так болезненно ее сдавать. Если бы люди были больше осведомлены об этом, то я думаю, количество донаций увеличилось. При правильной методике забора костного мозга и соблюдения правил септики и антисептики осложнения стремится к нулю, ничего страшного в этом нет», — считает врач, донор Иван Кириченко.

Но есть и более сложный вариант, когда берут не кровь, а сам костный мозг. Тогда донору уже под анестезией прокалывают кость и выкачивают смесь оттуда.

Трансплантация может спасти пациентов от сотни разных болезней. И спустя несколько лет находить близких по генам людей