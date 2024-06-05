Насыщенная программа: чего ждать от ПМЭФ в 2024 году

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Участниками форума станут более 17 тысяч человек из 136 государств.

«Основа многополярного мира — формирование новых точек роста» — такова главная тема Международного экономического форума, который открывается сегодня в Петербурге. На самое масштабное деловое событие года приглашены представители более чем 130 стран. Несмотря на санкции, форум остается одной из ведущих мировых площадок для обсуждения ключевых вопросов современной экономики. Корреспондент «Известий» Максим Облендер — о подготовке к саммиту.

Нулевой день экономического форума традиционно начинается с осмотра гостями стендов корпораций и регионов. Встречают здесь по яркой картинке, движущимся мониторам. Каждый — как произведение искусства. Лозунг Новгородской области «Поехали», отмашка для старта 27-го саммита и призыв гостям — приезжать в регион и инвестировать в него. Тем более в проекте уже к 2028-му запустить скоростную железнодорожную магистраль — от Северной столицы до Великого Новгорода за полчаса. Быстрее, чем проехать одну ветку в петербургском метро.

«Мы решили сделать посыл такой, что поехали к нам, потому что у нас есть инновации, разработки, есть инвестиционные проекты. Куча объектов, которые еще в стадии строительства. Вот как раз на тач-панели представляем нашу особую экономическую зону промышленно-производственного типа „Новгородская“, в которой уже девять резидентов», — сказал Виктор Быков — директор государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области».

Деловая программа саммита более чем насыщенная — сотни подписаний и соглашений. Традиционно в пленарном заседании примет участие глава государства. Президент ответит на многочисленные вопросы, в том числе, касающиеся урегулирования украинского кризиса. Владимира Путина ждут переговоры с лидерами сразу нескольких государств. Так, Боливия показывает рекордный товарооборот с Россией и сотрудничает с госкорпорацией «Росатом». Встречи с президентами Сербии, Зимбабве, руководителем нового банка развития БРИКС — Дилмой Русеф. Все больше стран хотят вступить в объединение, например, недавно, об этом заявили в Турции. Ну а почетный статус страны гостя форума в этом году у Омана.

«Стенды, которые не просто хочется разглядывать. Хочется подойти и понюхать, такие тут стоят ароматы. Более 150 сортов цветов было использовано для этого панно. Естественно, закрепляют цветы в самый последний момент, чтобы они подольше простояли, ну а площадь этой работы — 95 квадратных метров, считай четырехкомнатная квартира», — говорит корреспондент.

Флаги у «Экспофорума», кажется, не сосчитать — 136 стран принимают участие в главном саммите лета. На входе — представители отечественного автопрома. Через несколько часов здесь презентуют новинку «Автоваза» — Lada Iskra — авто скрыто от глаз журналистов, но некоторые подробности стали известны.

«Ну а вот и первый, встреченный нами, роботизированный помощник. Помогает одному из крупнейших банков страны. Роботизированная собака. Наполовину из отечественных деталей, наполовину из китайских. Софт — русский. Ожидается, что она сможет провожать гостей к стенду банка или, например, к моделям небоскреба», — говорит корреспондент.

Еще больший обмен технологиями, увеличение товарооборота с поднебесной, естественно обсудят в рамках диалога Россия — Китай. Предусмотрено множество двусторонних встреч и круглых столов. ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — ЮАР. Это очевидно, ведь ключевая тема 27-го форума — «Основа многополярного мира и новые точки роста». По количеству участников и стран саммит вышел на допандемийный уровень. Отельеры еще за несколько месяцев отмечали повышенный спрос на даты форума. Загрузка номерного фонда более чем на 90%. В этом отеле цена номера в летний сезон около десяти тысяч рублей. В дни экономического форума выросла до 35 тысяч.

«В среднем, как я отслеживал, ценник поднимался где-то в три-четыре и до бесконечности, то есть у кого насколько фантазии хватало. В три-четыре-пять раз», — говорит управляющий отеля Максим Валов.

Другие цифры, которые всегда интересны — стоимость гастросетов. Первый день форума за 4900 рублей предлагает полакомиться руколой с телятиной, ухой из форели и сига, каре из ягненка или филе морского карася. Но обсуждать по итогам нулевого дня, естественно, будут не региональную кухню, а первые соглашения, которые начнут подписывать в самое ближайшее время.