На борьбу с лесными пожарами в Забайкалье отправились парашютисты-десантники

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Суммарно в регионах России огонь охватил уже 140 тысяч гектаров.

Сегодня в Забайкалье, где действует федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров, прибудут парашютисты-десантники из республики Алтай. Специалисты усилят группировку, которая уже насчитывает почти две тысячи человек.

Все они сражаются с огнем, который охватил больше 75 тысяч гектаров. Засушливая погода вкупе с порывистым ветром пока не дает возможности остановить распространение пламени.

Горят леса и в одном из самых пожароопасных регионов — в Якутии. Чтобы обнаружить новые очаги, в небо поднимают авиацию. Подробности рассказала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Отряд парашютистов-десантников готовится к вылету из Архангельска в Забайкальский край. Там из-за пожаров уже действует ЧС федерального уровня. Дополнительные силы стягивают со всей страны.

«А в Забайкальском крае обстановка очень сложная сейчас. Очень много гроз и пожары на больших площадях», — говорит директор ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» Сергей Иванцов.

Добраться до очагов на тяжелой технике невозможно. Чтобы работать в таких условиях, десантники прошли спецподготовку. Новые очаги возгорания возникают в труднодоступных районах — в горах и в лесных массивах за десятки километров от автомобильных дорог. Доставить туда пожарных можно только вертолетами.

Огонь, который идет по земле, тушат вручную. Верховые — с воздуха, но ветер быстро разносит искры на большую площадь. Отрезать линию огня помогает встречный пал.

«Локализовать лесной пожар — это значит приостановить его дальнейшее движение. Чтобы он уже дальше не распространялся», — объясняет Николай Кобелев.

В Якутии — одном из самых пожароопасных регионов России — огнем охвачено 24 тысячи гектаров лесов. Обнаружить новые очаги помогает авиапатрулирование.

Кроме авиации, для борьбы с огнем задействованы вездеходы, бульдозеры, тракторы и автомобили повышенной проходимости. Но работу по ликвидации природных очагов осложняет усилившийся ветер. Проблем добавляют и местные жители, которые игнорируют противопожарные запреты и предупреждения.

«Ездил палить свой покос. О запрете я не слыхал, что запрещают покосы жечь», — признается местный житель.

В некоторых районах Якутии сейчас фиксируют экстремально высокие температуры. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.