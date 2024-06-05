Россия, Иран и КНР поддержали восстановление ядерной сделки

Фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин

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Страны выразили сожаление о выборе США, Великобритании, Франции и Германии другого пути, несмотря на обещания.

Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление, которое приурочили к шестому заседанию Совета управляющих МАГАТЭ. Перечисленные страны поддержали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Москва, Пекин и Тегеран считают, что положения плана остаются в силе. Об этом рассказало агентство Tasnim.

«Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Российская Федерация выступили с совместным заявлением в рамках повестки дня 6-й сессии Совета управляющих МАГАТЭ в свете резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркнув, что положения СВПД остаются в силе», — написали в заявлении.

Страны выразили сожаление о том, что США, Великобритания, Франция и Германия вышли из СВПД по своим политическим соображениям. Китай, Иран и РФ считают, что западным странам следует предпринять шаги по возвращению в ядерную сделку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров заявил о готовности РФ принять меры по ядерному сдерживанию из-за США.