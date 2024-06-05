Американский разведывательный беспилотник заметили недалеко от Ялты

Фото: www.globallookpress.com / Sra Tyler Woodward

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Что он делал в районе Крыма?

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным Forte12 совершает полет над Черным морем. Он находится приблизительно в 250 километрах Ялты. Это следует из данных Flightradar24.

Сейчас БПЛА направляется в сторону Запада.

Дрон покинул авиабазу на Сицилии и полетел к Черному морю. Метка беспилотника перестала отслеживаться на портале, когда тот пролетал вблизи Крыма.

В последний раз RQ-4B замечали у российских берегов 26 мая. Тогда дрон-разведчик также вылетел с сицилийской базы НАТО Сигонелла, а через некоторое время обнаружился у побережья Краснодарского края недалеко от Сочи.

Дрон Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения в любую погоду и время суток. Он может летать на больших высотах и производить съемку с высоким разрешением практически в режиме онлайн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Черным морем пропал с радаров беспилотник США RQ-4B Global Hawk.