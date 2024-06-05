Раскрыто имя тайного мужа дочери Анастасии Заворотнюк: что о нем известно

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Анна долгие годы скрывала личность супруга от публики.

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище 1 июня. В этот день поклонники знаменитой актрисы впервые увидели ее зятя. Старшая дочь покойной Анна пришла с мужем, которого скрывала от публики на протяжении нескольких лет. Она даже имени его не называла и никогда не делилась совместными фотографиями. Журналистам удалось запечатлеть таинственную личность, а затем идентифицировать, сообщает KP.RU.

На похоронах присутствовали вдовец Петр Чернышев, пожилая мама Заворотнюк Валентина Борисовна, ее сын Майкл с девушкой и Анна с супругом. Избранник поддерживал ее и не отходил ни на шаг. Пара вместе уже восемь лет, официальный брак заключили в 2022 году. Влюбленные познакомились в США во время учебы в университете Нью-Йорка. Мужем Заворотнюк оказался 30-летний Тимур Исмаилов.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна с мужем Тимуром Исмаиловым. globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Мужчина окончил школу бизнеса. Карьеру начал в сфере грузоперевозок, потом работал в консалтинговой фирме. Сегодня Исмаилов — генеральный директор международной торговой корпорации с офисом в Дубае. Став его женой, 28-летняя Анна переехала в Арабские Эмираты. Родственники Тимура занимаются предпринимательством в РФ, отец и брат владеют несколькими компаниями в области торговли и общепита.

Анастасия Заворотнюк несколько лет боролась с раком мозга — глиобластомой. О диагнозе стало известно в 2019 году, к этому моменту актриса перестала сниматься и появляться на публике, вела уединенный образ жизни, ограниченный семейным кругом. Она скончалась 29 мая в столичном хосписе в Москве на 54-м году жизни. Ранее 5-tv.ru выяснял, что могло спровоцировать онкологию у Заворотнюк.