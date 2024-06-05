Фото: Reuters / Fredrik Sandberg/TT

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Глава киевского режима грубо нарушил Конституцию страны.

Владимир Зеленский утратил полномочия президента Украины 21 мая 2024 года, но при этом он продолжает занимать пост лидера страны. Сейчас он не может представлять Незалежную на международной арене, а за узурпацию власти его ждет уголовная ответственность. Об этом рассказал оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук изданию KP.RU.

Зеленский нарушил 103 статью Конституции Украины, которая устанавливает срок пятилетних полномочий президента. К тому же 20 статья Избирательного кодекса страны гласит, что выборы нельзя переносить или отменять. Исключение их этих правил доступно только для избирания в Верховную Раду.

Медведчук объяснил, что возможность отменить выборы президента в стране отсутствует. Это из-за того, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой. Поэтому глава государства — не самое высокое звено в иерархии власти.

Зеленский больше не сможет законным способом продлевать военное положение в стране, руководить ВСУ, а также клянчить финансовую и военную помощь у Запада. Также он потерял право распоряжаться бюджетом и заключать международные договоры в сфере безопасности.

Оппозиционный политик отметил, что нелегитимность Зеленского очевидна, и это даже не нужно доказывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным руководителем.