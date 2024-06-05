Глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь задержана: что натворила колдунья?

Фото, видео: ВКонтакте / Алена Полынь / alyonapolyn; 5-tv.ru

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У участницы телешоу о людях с паранормальными способностями прошли обыски.

Известная по участию в мистическом телешоу потомственная колдунья Алена Полынь (настоящее имя — Елена Суликова) столкнулась с серьезными неприятностями. За ней пришла инквизиция в виде правоохранителей. На костре ее, конечно, никто сжигать не стал, но, тем не менее, в квартире провели обыски, а саму Полынь задержали в подмосковной Ивантеевке. Об этом стало известно сайту 5-tv.ru.

Квартира главы «Империи сильнейших ведьм» оказалась обставлена магическими предметами, куклами вуду и демоническими статуэтками. Во время обыска у нее изъяли литературу и другие предметы, которые будут полезны для расследования. Также правоохранители планируют назначить лингвистическую и компьютерно-техническую проверки.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов стал инициатором проверок в отношении ведьмы.

«Сейчас очень много мошенников, которые, пользуясь доверчивостью людей в трудных жизненных ситуациях, выманивают у них все деньги, принуждают продавать квартиры и оставляют их на улице без средств к существованию. Считаю, что пришло время законодательно решить этот вопрос», — заявил Спиридонов в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что Полынь навязывала покупку колдовских принадлежностей людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию и обратились к ней за помощью.

В ГСУ СК РФ сообщили, что женщина подозревается в экстремизме и в оскорблении чувств верующих. Против нее возбудили уголовное дело по материалам, которые поступили из УФСБ России по Москве и области.

У следствия появилась информация, что подозреваемая с января 2020 года по декабрь 2023 года продавала и распространяла экстремистскую литературу, призывающую к насилию в отношении священников РПЦ. Также она публиковала видео с высказываниями, оскорбляющими чувства верующих.

Полынь известна проведением сомнительных ритуалов и участием в одном популярном магическом шоу. К слову, сама женщина не любит, когда ее называют колдуньей. Пять лет назад она даже подавала иск в суд по этому поводу. Также она требовала разрешить ей открыть Международный институт магии и колдовства, но аналог Хогвартса на территории России так и не появился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезду сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали за дебош.