Дело не в дороге: с какими проблемами чаще всего сталкиваются автотуристы

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Именно эта тема была в центре внимания прошедшего 4 июня совещания президента РФ Владимира Путина с кабмином страны.

Все больше россиян выбирают туры по своей стране и очень многие отправляются в поездки на личном транспорте. В этом есть своя романтика, но, конечно, и трудности. Какие именно, разбирался корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Нередко путешественникам приходится брать с собой… канистру бензина. К примеру, по пути в Дагестан из Астраханской области и Калмыкии заправок мало, не везде принимают карты, да и качество топлива сомнительное. Вот и в горах тоже проблема найти нормальную АЗС.

«Не можем пока привыкнуть к отсутствию заправок, которые обычно по всей России есть. Пытаемся понять, какие лучше, какие хуже, а в остальном проблем вообще нет. Тем более дороги стали намного лучше, чем были раньше и приятнее стало путешествовать», — делится Сергей Головченко, автотурист из Вологодской области, проехавший по стране 3,5 тысячи километров.

Велотуристы из Петербурга также преодолели не одну сотню километров. Видели дороги — хорошие, нормальные и ужасные.

«По сравнению с Ленобластью, на Кавказе все очень прилично с дорогами, это факт. Ощутимая разница, потому что у нас все вот такое — в ямах, дырах, тяжело ездить, а на Кавказе круто», — рассказывает Алексей Новиков, путешественник из Санкт-Петербурга.

О проблемах и перспективах развития автотуризма в стране говорили на совещании Владимира Путина с Правительством.

«Есть блок проблем, связанных с инфраструктурой федеральных трасс. Первая проблема –это содержание парковок. Ну вот, например, на трассе М-5 „Урал“ с Челябинска на Уфу есть стоянки с хорошим покрытием, сервисом, а инфраструктура плохо обслуживается, не вывозится мусор, баки переполнены, не убираются туалеты — жалуются люди. Вторая проблема — сохраняется участки, где у нас редкие автозаправочные станции», — доложил президенту Михаил Кузнецов, руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта».

Несмотря на трудности россияне все чаще путешествуют по стране.

«В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. И в этом году ожидаем более 900 миллионов поездок, активно развивается туристическая инфраструктура», — отчитался Максим Решетников, министр экономического развития РФ.

Серьезный толчок развитию автотуризма дала новая трасса М-12, соединившая Москву и Казань. Протяженность дороги — более 800 километров. Путь уже решено продлить до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока.

«Это важное направление нашей совместной работы, и чем больше туристов будет у нас пользоваться этими услугами, тем лучше, в конечно итоге, и не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики — деньги-то здесь будут оставаться», — подчеркнул на совещании Владимир Путин.

«На это нацелена утвержденная правительством концепция развития автотуризма, которую разработали по вашему поручению. В ее основе понятие „автомобильный маршрут“, который увязывает воедино и дороги, и придорожный сервис, и кафе, и рестораны, и зоны отдыха с кемпингами, с глэмпингами, с гостиницами, видовые площадки, музеи, которые работают в удобной для автотуристов время, национальные парки, где создаются условия для отдыха с детьми, обеспечивается связь и интернет», — продолжил доклад Максим Решетников.

В России острая нехватка туристических автобусов. Сейчас прорабатывается вопрос производства пассажирских машин на отечественных предприятиях. Правительство попросило включить экскурсионные автобусы в льготную программу лизинга. Президент инициативу поддержал.

Сотни тысяч машин летом устремились покорять просторы страны — Казань, Дагестан, Алтай, Байкал, Приморье. Сейчас мощное развитие автотуризма в России подстегивает предпринимателей в регионах. Здесь уже понимают, туристов надо встречать так, чтобы они возвращались.