Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонники уже начали поздравлять певицу.

Певица Zivert спровоцировала слухи о своей беременности. Дело в том, что артистка опубликовала фотографию своего живота в личном блоге, и многие фанаты подумали, что она беременна.

Zivert показала округлившийся живот. Instagram* / _zivert

Снимок певица сделала во время путешествия по Италии. На фото Zivert держит руку на прилично округлившемся животе, поэтому многие фанаты обрадовались и уже начали поздравлять своего кумира, но не тут-то было. Артистка уже успела ответить поклонникам. Она призналась, что действительно беременна, но не все так просто.

«Ребят молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком. Я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум, с чем меня можно поздравить, — это с хорошим аппетитом», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zivert сообщила об уходе со сцены на полгода из-за болезни. Артистка отменила все выступления в России и Европе.

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