Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот
Zivert призналась, что беременна пиццей
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Поклонники уже начали поздравлять певицу.
Певица Zivert спровоцировала слухи о своей беременности. Дело в том, что артистка опубликовала фотографию своего живота в личном блоге, и многие фанаты подумали, что она беременна.
Zivert показала округлившийся живот.
Снимок певица сделала во время путешествия по Италии. На фото Zivert держит руку на прилично округлившемся животе, поэтому многие фанаты обрадовались и уже начали поздравлять своего кумира, но не тут-то было. Артистка уже успела ответить поклонникам. Она призналась, что действительно беременна, но не все так просто.
«Ребят молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком. Я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум, с чем меня можно поздравить, — это с хорошим аппетитом», — написала певица.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zivert сообщила об уходе со сцены на полгода из-за болезни. Артистка отменила все выступления в России и Европе.
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