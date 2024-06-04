Путин поручил сделать занятия спортом «максимально бесплатными» для граждан

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства заявил о «вытягивании денег из семей» и призвал к максимальному государственному финансированию секций.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством указал на необоснованную коммерциализацию спорта и «вытягивание денег из семей», происходящие в стране.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит — вытягивание денег из российских семей. <…> Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте», — заявил президент.

Он указал на то, что семьи с невысокими доходами не могут оплачивать занятия спортом для своих детей, и руководство страны не может делать вид, что не замечает этого.

Путин отметил необходимость создания в России условий для наибольшей популяризации физкультуры среди населения. Все спортивные секции должны максимально финансироваться государством и быть «максимально бесплатными» для граждан, подчеркнул глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в ходе заседания Совета по нацпроектам поддержал идею о формировании единой комплексной госпрограммы по спорту, куда могут войти инфраструктурные мероприятия, мероприятия по массовому спорту, а также подготовка резерва.