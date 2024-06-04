Два детеныша кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке

Фото: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пол крох пока определять не стали, чтобы не подвергать их волнению из-за контакта с людьми.

У пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке родились двое детенышей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

Малышам около месяца. Пока они все время находятся с мамой. В таком возрасте лемуры передвигаются только прикрепившись к родительнице, то есть держатся за ее спину или живот.

Специалисты отметили уникальность случая. Лемуром несвойственно рожать несколько потомков за один раз. Стандартная беременность такого животного предполагает только одного малыша. Данный случай стал исключением, так как мать-героиня выносила двух крох.

«Это особый случай, так как обычно самка рожает одного малыша. Лемуры появились на свет в начале мая», — отметили в пресс-службе.

Рождение лемуров в Московском зоопарке — частое явление. Редких зверей стараются активно размножать для популяризации вида и передавать в другие зоопарки, чтобы там могли сделать то же самое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша из Московского зоопарка отметила девять месяцев.