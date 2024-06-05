Расчет САУ «Акация» нанес удары по пехоте ВСУ и уничтожил склад боеприпасов

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы России успешно наступают в зоне проведения спецоперации на Украине.

Расчет САУ «Акация» группировки войск «Запад» смог сорвать очередную ротацию подразделения ВСУ, артиллеристы нанесли удар по позициям пехоты противника и уничтожили полевой склад боеприпасов. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Подготовку смены личного состава удалось засечь при помощи беспилотного летательного аппарата, который отследил передвижение грузового автомобиля, перевозившего военных.

После получения целеуказания российские артиллеристы нанесли высокоточные удары по позициям пехоты и уничтожить замаскированный в лесной зоне склад с оружием и боеприпасами, после чего покинули зону ведения огня, чтобы избежать ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.