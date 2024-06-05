Точная диагностика: как можно определить нарушения жирового обмена

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Ученые разработали специальный тест, диагностирующий склонность к опасной патологии.

Ученые создали уникальный генетический тест, который позволит определять склонность организма к нарушению жирового обмена. Об этом изданию Газета.ру рассказали в пресс-службе Курчатовского института.

Российские специалисты разработали так называемый метод NGS-панели, с помощью которого можно находить и изучать области генов, связанные с наследственной дислипидемией. Эта патология подразумевает нарушение метаболизма органических веществ, которые называются липидами и липопротеинами, в крови, приводящее к неправильной работе сердечно-сосудистой системы. Дислипидемия возникает из-за генетических мутаций в различных процессах организма, связанных с жировыми отложениями.

«Метод NGS-панели не только помогает выявить заболевание до его проявлений, но и предоставляет важную для назначения гиполипидемических препаратов — статинов — информацию», — уточнила старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека НИЦ «Курчатовский институт» Валентина Мирошникова.

Разработку уже успешно протестировали на 26 пациентах. По данным проведенных тестов, почти все случаи нарушения липидного обмена возникали из-за мутации генов. Ученые продолжают свои исследования в этой области, совершенствуя предложенный метод.

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