Скрывает живот? Елизавету Боярскую заподозрили в третьей беременности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актриса сменила облегающие наряды на вещи широкого кроя.

Актриса Елизавета Боярская может быть беременна в третий раз. Такое подозрение высказали поклонники звезды в Сети.

Фанаты отметили, что раньше девушка появлялась на фотографиях в разных нарядах, в том числе и облегающих, а теперь делает выбор в пользу свободной одежды. Например, предпочитает носить широкие блузки, которые тщательно скрывают линию живота.

Сама Елизавета Боярская никак не комментирует слухи о своем положении.

Подобная ситуация уже была в 2023 году. Тогда поклонники также заподозрили артистку в третьей беременности после спектакля. Они уверяли, что у звезды появился округлившийся живот, но предположения так и не подтвердились.

Обилие слухов вокруг личности дочки Боярского вызвано ее нежеланием часть светиться на публике. Актриса почти никогда не выходит в свет и не особо активно ведет социальные сети.

Елизавета замужем за актером Максимом Матвеевым уже 14 лет. Они воспитывают двоих мальчиков — Андрея и Григория.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Елизавету Боярскую и Максима Матвеева подали в суд из-за долгов за квартиру.