«Россети» провели совещание по актуальным задачам распределительного сетевого комплекса

Фото: пресс-служба Россети

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Обсуждалось выполнение инвестиционных и производственных планов.

В Санкт-Петербурге под председательством генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина состоялось совещание с дочерними сетевыми организациями о деятельности распределительного комплекса, рассказали в пресс-службе компании.

Главными темами стали выполнение инвестиционных и производственных планов, работа по технологическому присоединению и реализации услуг, а также финансово-экономические результаты.

«Распределительный комплекс играет особую роль в энергосистеме страны, обеспечивая электроснабжение подавляющего большинства потребителей, включая население. Продолжим создавать условия для наращивания инвестиций в модернизацию и развитие сети. Предметом особого внимания всех компаний Группы „Россети“ также должны быть надежность электроснабжения, оперативное взаимодействие с клиентами, повышение эффективности производственной и экономической деятельности», — сказал Андрей Рюмин.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на совещании. Фото: пресс-служба Россети

В 2023 году финансирование инвестпрограмм группы «Россети» в распределительном комплексе составило более 280 миллиардов рублей. В числе завершенных проектов — реконструкция значимых центров питания в Екатеринбурге, Подмосковье, Сочинском энергорайоне, Калининградской области, других регионах. Большой объем мероприятий был связан с присоединением к сетям новых потребителей — за год выполнено более 400 тысяч заявок.

Все сетевые организации группы «Россети» в 2023 году выполнили ремонтные программы, общий размер финансирования которых составил свыше 100 миллиардов рублей. В прохождении осенне-зимнего периода участвовали более 10,5 тысяч аварийно-восстановительных бригад. Сейчас начался активный период ремонтной кампании 2024 года, объем которой будет увеличен.

Андрей Рюмин подчеркнул необходимость реализации запланированных мероприятий в срок. Также на совещании было отмечено, что в 2023 году дочерние компании увеличили отпуск электроэнергии из сети к уровню предыдущего года. Благодаря работе по нормализации платежной дисциплины снизилась просроченная дебиторская задолженность.

В числе актуальных задач было названо снижение потерь при передаче электроэнергии. На общий показатель потерь влияют разные факторы, включая консолидацию бесхозяйных сетей, режимные условия, изменение потребления крупных промышленных объектов. При этом возможности для улучшения ситуации существуют, в том числе за счет развития систем учета, модернизации, мероприятий по пресечению бездоговорного потребления.

Кроме того, участники совещания обсудили комплекс мер по обеспечению финансовой устойчивости в условиях действующих тарифных ограничений, инфляционных рисков и увеличивающихся объемов инвестиционных обязательств.